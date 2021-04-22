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Günler sonra yerel vaka 40'ın altında

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Günler sonra yerel vaka 40'ın altında
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 KKTC'de son 24 saatte 9765 test yapıldı, 39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 1 kişi hava yolu ile gelirken, 4  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olarak saptandı. Vakalardan 13'ü Lefkoşa, 13'ü Gazimağusa, 13'ü Girne bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : Düzova - 1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-2/ Göçmenköy-2 / Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-3 / K.Kaymaklı-1

Girne : Girne Merkez-4 / Alsancak-4/ Çatalköy-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1 / Beylerbeyi-1

Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-2/ Vadili-2/ Salamis Yolu-1/ Tuzla-1/ Maraş-3 / Yeniboğaziçi-1/ Sanayi-1
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