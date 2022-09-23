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Güney'de Covid-19 vaka sayısı düşmüyor

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Güney'de Covid-19 vaka sayısı düşmüyor
Güney Kıbrıs’ta 16-22  Eylül tarihlerini kapsamayan haftalık koronavirüs ile ilgili veriler açıklandı.
Fileleftheros gazetesi web sayfası, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak bir hafta içerisinde 2 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, yapılan toplam 66 bin 616 test neticesinde de 2 bin 932 yeni vakanın tespit edildiğini belirtti.
Habere göre bugün yayımlanan verilerle birlikte toplam ölü sayısı bin 180’e, vaka sayısı ise 585 bin 313’e yükseldi.
Yapılan toplam testler neticesinde pozitiflik oranı yüzde 4.4 şeklinde verilirken hastanede tedavi gören 51 kişiden 1’inin durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi. 
 
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