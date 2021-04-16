Girne'de yeni vaka sayısı artışta

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanırken, 50 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 54 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2
Girne - Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1
Gazimağusa - Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-1
16 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50
Bugün Kaybedilen Hasta:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160
Toplam Vaka Sayısı: 5410
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391
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