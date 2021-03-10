"Gelecek yıl 3 milyar doz aşı üretebiliriz"

BioNTech CEO'su Uğur Şahin Bloomberg'e verdiği bir röportajda gelecek yıl 3 milyar doz aşı üretebileceklerini söyledi

Uğur Şahin, BioNTech ve ortağı Pfizer’ın gelecek yıl 3 milyar doz Kovid-19 aşısı üretebilecek kapasiteye ulaşabileceğini söyledi.

Bloomberg’e verdiği bir röportajda, “Prensipte üretim kapasitesini daha fazla artırabiliriz” diyen BioNTech CEO’su Uğur Şahin, “Bu talep ya da fazladan aşılanmanın gerektiği durumlara bağlı” diye ekledi.

Kovid-19 aşılarına olan küresel talep ekonomilerin açılması için giderek artarken ABD ve Avrupa virüsün daha agresif varyantlarına karşı aşı tedarik miktarlarını artırmaya çalışıyor.

Şahin, “Şimdiye kadar anlaşmalar dahilinde 1,3 milyar doz sipariş aldık. Devlet kurumlarıyla fazladan yüzbinlerce aşı dozu seçeneği için görüşme halindeyiz” dedi.

BioNTech hisseleri Frankfurt işlemlerinde Çarşamba sabahı yüzde 1,3 yükselirken Pfizer bu yıl Kovid-19 aşısından 15 milyar dolara yakın gelir elde edeceklerini hesapladı. CEO Albert Bourla ise aşının fiyatının artabileceğini belirtti.

“Avrupa ve ABD’de aşıya ihtiyacı olan herkese yaz sonuna kadar aşı tedarik edebileceğimizden eminim. 2022’ye kadar umarım tüm dünyayı aşılayacak kadar aşıya sahip olabiliriz” diyen Şahin, şirketin virüsün Güney Afrika varyantıyla ilgili 6-8 hafta içerisinde daha fazla veriye sahip olacağını söyledi.