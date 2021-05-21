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DSÖ: Salgında can kaybı 8 milyona ulaşmış olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü Başkan Yardımcısı Asma, COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 8 milyona ulaşmış olabileceğini söyledi

DSÖ: Salgında can kaybı 8 milyona ulaşmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkan Yardımcısı Samira Asma, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı şu ana kadar 6 ila 8 milyon kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini açıkladı.

DSÖ'nün resmi verilerine göre ise, koronavirüs enfeksiyonundan vefat edenlerin toplam sayısı yaklaşık 3.4 milyon.

Asma, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin resmi sayısının gerçeği yansıtmıyor olabileceğini belirterek, "Bu rakam aslında 2 ya da 3 kat daha yüksek olabilir. Hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 6 ile 8 milyon arasında olabilir." dedi.

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Etiketler; #yeni tip koronavirüs #DSÖ #Dünya Sağlık Ögütü
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