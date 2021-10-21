DSÖ'den çok kritik uyarı!

Son dakika haberlere göre, delta varyantının da dünyanın dört bir yanına yayılmasıyla vakalarda patlama yaşanan salgınla ilgili peş peşe uyarılar geldi. Salgının şimdiye kadarki en yüksek noktasına ulaşmasıyla ülkelerden kritik açıklamalar yapıldı. İngiltere'de vakaların günlük 100 bine çıkabileceği aktarılırken, Rusya ise ülkede bir bir haftalık tatil ilan edildi ve vatandaşların kendilerini izole etmeleri istendi. BBC ise DSÖ'nün flaş açıklamasını duyurdu ve 2022 yılı için yapılan uyarıyı dünyaya ilan etti.

Defalarca mutasyona uğrayan koronavirüsün farklı varyantlarının hızla yayılmasıyla birlikte, salgın dünyanın dört bir yanını etkisi altına alıyor ve vakalar da giderek artıyor. GÜNLÜK 100 BİN VAKA Yeni Zelanda ve Rusya gibi pek çok ülkede, salgın şimdiye kadarki en yüksek noktasına ulaştı. Yetkililerden peş peşe uyarılan yayınlanıyor ve tedbirler sıkılaştırılıyor.

İngiltere'de de Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüs salgınının hala büyük bir tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, kış aylarında günlük 100 bin vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

4 ÜLKEYİ BİR HAFTA "KAPATTI" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirterek, 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini duyurdu. DSÖ'DEN UYARI Kritik bir uyarı da Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSÖ, tüm dünyada 242 milyondan kişiye bulaşan ve 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi. 2022'DE DE BİTMEYECEK Örgütün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, bunun Kovid salgınının "2022'de de etkili olabileceği" anlamına geldiğini kaydetti. Afrika kıtasında nüfusun yüzde 5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu oran yüzde 40. Dr. Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bu ülkelere bırakmaları çağrısında bulundu. Dr. Bruce Aylward, "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" ifadelerini kullanarak tehlikeli duruma vurgu yaptı.