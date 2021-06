Dr. Dizdarlı'dan Johnson&Johnson aşısıyla ilgili bilgiler

Eski başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, dün ülkemize AB tarafından gönderilen Johnson&Johnson aşı ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Dizdarlı'nın aşı ile ilgili paylaşımı şöyle:

JOHNSON &JOHNSON AŞISI HAKKINDA BİLGİ…

Uzun zamandır aşı bekliyorduk. Geçtiğimiz gün Türkiye’den gelen 50 bin doz Sinovac aşısından hemen bir gün sonra , AB den gelen 21bin doz Johnson& Johnson aşısı yüzümüzü güldürdü. Nasıl güldürmesin ki, söz konusu aşıların tatbik edilmesiyle, 46 bin insanımızın daha aşılanacak. Bu aşağı yukarı aşılanmış nüfusun %10 artacağı anlamına geliyor. Toplum bağışıklığı için nüfusun en az %70 inin aşılanması gerektiği ortadayken bir anda atılan bu adım oldukça umut verici olacaktır.

Johnson& Johnson (J&J) aşıları gelir gelmez, bu aşıyla ilgili çok sayıda soruya maruz kaldım. Beni takip edenler bilirler başından beri “ulaşıla bilinen aşının yapılması” taraftarıyım . Ancak yine de bu sorulara yanıt vermeden önce J&J hakkındaki yayınlara bir daha göz atma ihtiyacı duydum.

Bu aşıların en büyük avantajı tek doz yapılmasıdır. Vektörel bir aşıdır. Adale içine yapılır. Yapılan çalışmalarda %70 e yakın koruyuculuğu saptanmıştır. Beklenen yan etkileri ateş, baş ağrısı ve kolda şişmedir. Yapıldıktan sonra ilk 48 saat te kendini gösterir ve geçer. Amerika Birleşik Devletlerinde 21Nisan 2021 den beri 8 milyon insana yapılmış, 15 dk lık bekleme süresinde 8 kişide bayılma olmuştur ki bu rakam her hangi bir enjeksiyonda olma olasılığından bile azdır. Amerika da yapılan bir çalışma J&J aşısını olan ve sonradan hasta olan hiç kimse hastaneye yatmamış, ölüm olmamıştır. Aşının etkinliğinin yapıldıktan iki hafta sonra başladığı saptanmıştır.

1- Ciddi alerjik reaksiyonları olanlar ( Nefes darlığı yaratacak kadar)

2- Epinefrin ve epifren içerikli ilaç kullananların bu aşıyı yapılmaması önerilir.

Bu aşı hakkında da, OXFORD- ASTRA ZENECA aşıları gibi kanda pıhtılaşma yapabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Bunun daha ziyade 50 yaş altında ve kadınlarda görüldüğü de öne sürülmüştür. Her ne kadar Avrupa İlaç Ajansı (E.M.U) ve Dünya Sağlık Örgütü (W.H.O) aşının riskini faydasına göre son derece minimal olarak değerlendirmelerine karşın Danimarka başta olmak üzere birkaç ülke bu nedenle aşı programlarından J&J aşısını çıkarmıştır. Bazı ülkelerse 50 yaş altındaki kişilere yapmamayı tercih etmiştir.

Bu doğrultuda haberlerin de ülkemizde kısa zamanda yayılacağı ve aşı aleyhine yayınların artacağı düşünülürse, daha baştan 50 yaş altı kadınlara isteğe bağlı olarak yapılacağı açıklanmalıdır.

Zira zorlanarak bulduğumuz her Aşıyı doğru kullanıp ziyan etmemeliyiz. İsrafı önlemek için planlama şarttır.

Okuduğunuz için teşekkür eder sağlık dolu günler dilerim.