Girne'de vaka patlaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6975 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanırken, 8 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Marmara-1/ Gelibolu-1

Girne Girne Merkez-7 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karşıyaka-1

İskele Aygün-1

Lefke Gemikonağı-2

12 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6975

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.316.745

Toplam Vaka Sayısı: 7543

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7255

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 254

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 226

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 3

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 670

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3579

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.083