Delta ile Delta plus varyantı farkı ne?

Delta varyantı, İngiltere, Portekiz, Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde görülmeye devam ediyor. Son dönemde ise delta varyantının yeni bir mutasyonu olan Delta plus yayılıyor Delta plus, delta varyantına göre daha hızlı bulaşıcı olduğu belirlendi.