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Değirmenlik'te vakalar yeniden arttı

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Değirmenlik'te vakalar yeniden arttı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olurken, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 32 kişi ise yerel vaka.
Yerel vakalardan 16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1
Girne -Girne Merkez- 1 / Alsancak-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1
Lefke -Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1
1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :Yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723
Toplam Vaka Sayısı: 4444
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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