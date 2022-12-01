Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafınfdan haftalık olarak açıklanan Covid-19 verilerine göre son bir hafta içinde bir kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
23-11-2022- 29-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3538
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241
Kaybedilen Hasta: 1
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