Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı tarafınfdan haftalık olarak açıklanan Covid-19 verilerine göre son bir hafta içinde bir kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



23-11-2022- 29-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3538



Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241



Kaybedilen Hasta: 1