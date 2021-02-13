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Corona virüsü hastasının parmakları kesildi

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İtalya'da Covid-19 teşhisi konulduktan sonra hastalığın damarlarını tahrip etmesi sonucu kangren olan 86 yaşındaki kadın 3 parmağını kaybetti

Corona virüsü hastasının parmakları kesildi
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İtalya’da ismi verilmeyen 86 yaşındaki kadının corona virüsü olduktan sonra damarlarında ciddi hasar ve kan pıhtıları olarak bilinen tehlikeli tıkanmalar olduğu tespit edildi. Kangrenli parmakları kesmek zorunda kalan İtalya’daki doktorlar, hastanın durumunu corona virüsünün ‘ciddi bir etkisi’ olarak nitelendirdi.
Uzmanlar, virüsün damarlarda tıkanıklığa neden olduğundan tam olarak emin olmadıklarını ancak corona virüsüyle ortaya çıkan ‘sitokin fırtınası’ adı verilen bir bağışıklık aşırı reaksiyonunun olası sonucu olduğu yönünde görüş bildirdi.
Bağışıklık tepkisi aşırı hızlanmaya başladığında, sağlıklı dokuya zarar verip hasar görmüş damarlarda kan basıncının düşmesine ve pıhtı oluşumunun artmasına neden olduğu belirtildi.
İtalya’daki vakanın benzeri corona virüsünün etkilerinin dünyanın başka yerlerinde nadir de olsa rastlandığı ifade edilirken, NHS’nin araştırma kolu olan Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışan Profesör Graham Cooke konu hakkında yaptığı açıklamada Covid’in birden fazla sistemi içeren bir hastalık olduğunu ifade etti.
Doktorlar, kan pıhtılaşma sorunları olan önemli miktarda Covid-19 hastası fark ettiklerini ve bunun da hastalığın hem damar hem de solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğu endişesini uyandırdığını belirtti.
King’s College London’dan Profesör Roopen Arya, Mayıs 2020 ayında corona virüsü  hastanesindeki hastalarının yüzde 30’unda kan pıhtıları problemi olduğunu açıkladı.
 
 
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