banner875
banner885
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
5 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
13 0
 
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
21 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
27 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
24 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
21 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
16 0
banner878

Çin'den Covid testi isteyen ülkelere misilleme tehdidi

banner476

Çin, yurt dışına yolculuk yapan vatandaşlarına bazı ülkelerin Covid-19 testi zorunluluğu getirmesine tepki gösterdi ve misilleme yapma tehdidinde bulundu.

banner825
Çin'den Covid testi isteyen ülkelere misilleme tehdidi

Çin, yurt dışına yolculuk yapan vatandaşlarına bazı ülkelerin Covid-19 testi zorunluluğu getirmesine tepki gösterdi ve misilleme yapma tehdidinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı ülkelerin ayırımı yaparak sadece Çin vatandaşlarına Covid-19 testi getirme zorunluluğunun “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Mao Ning, “Bazı ülkeler, yalnızca Çinli yolcuları hedefleyen giriş kısıtlamaları getirdi. Bu bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar kabul edilemez, Çin karşılık ilkesine göre bu ülkelere karşı önlem alabilir." dedi.

Dünya genelinde 12’ye yakın ülke, son bir hafta içinde Çin’den gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.