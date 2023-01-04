Çin'den Covid testi isteyen ülkelere misilleme tehdidi

Çin, yurt dışına yolculuk yapan vatandaşlarına bazı ülkelerin Covid-19 testi zorunluluğu getirmesine tepki gösterdi ve misilleme yapma tehdidinde bulundu.

Çin, yurt dışına yolculuk yapan vatandaşlarına bazı ülkelerin Covid-19 testi zorunluluğu getirmesine tepki gösterdi ve misilleme yapma tehdidinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı ülkelerin ayırımı yaparak sadece Çin vatandaşlarına Covid-19 testi getirme zorunluluğunun “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Mao Ning, “Bazı ülkeler, yalnızca Çinli yolcuları hedefleyen giriş kısıtlamaları getirdi. Bu bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar kabul edilemez, Çin karşılık ilkesine göre bu ülkelere karşı önlem alabilir." dedi.

Dünya genelinde 12’ye yakın ülke, son bir hafta içinde Çin’den gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.