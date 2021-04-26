Bugün taburcu sayısı, yeni vakayı ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 8495 olup, 39'u yerel 46 pozitif vakaya rastlanırken, 93 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 6 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 39 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 12 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Gönyeli-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-2 / Kızılbaş-1/ Düzova-1/ Ortaköy-5/ Hamitköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Yenikent-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1
Girne - Girne Merkez- 8 / Dikmen-1/ Alsancak-3 /
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-2/ Maraş-1/ Gülseren-2 / Karakol-1/ Ulukışla-1 / Yeniboğaziçi-1
26 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8495
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 949. 204
Toplam Vaka Sayısı: 6071
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5272
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 770
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 659
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 677
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1065
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