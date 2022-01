Birçok çalışma, COVID-19’un hamileler üzerinde etkileri olduğu sonucuna ulaştı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu 2021 yılı öncesinde yapılan gözlem ve çalışmalarda COVID-19 infeksiyonunun hamileler üzerindeki etkileri konusunda net bulgular olmadığını belirterek, “Ancak 2021 yılı itibarı ile yapılan gözlemlerde erken doğum, sezaryen, preeklampsi ve hatta rahim içi ölümler açısından COVID-19'un hamilelik üzerinde önemli etkileri bulunduğuna dair daha fazla kanıt ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, Temmuz 2021'de, SARS-CoV-2 enfeksiyonu teşhisi konan 15.524 hamile kadını içeren 28 çalışmanın incelendiği bir makalenin yayınlandığını belirterek, söz konusu çalışmalarda normal şartlarda bir preeklampsi riski bulunmayan hamilelerde bu riskin arttığı sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

Ayrıca ,Aralık ayında The Journal of Infectious Diseases'de yayınlanan ve belgelenmiş SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan 2.655 gebeliği içeren bir çalışmayı da anımsatan Aytaçoğlu, “Düşük, sezaryen, klinisyen tarafından başlatılan erken doğum, fetal büyüme geriliği ve doğum sonrası kanama için iki ile üç kat daha yüksek risk olduğu ortaya konuldu” bilgisini paylaştı.

Dr. Aytaçoğlu, hamilelikte geçirilen ağır COVID-19 infeksiyonunda özellikle akciğer tutulumu yaşandığını belirterek, “Akciğer tutulumu nedeniyle rahminde bebek taşıyan ve zaten diyaframı yukarı itildiği için zaman zaman solunum problemi yaşayan anne adaylarında çok daha fazla solunum sıkıntısına neden olabiliyor” dedi.

Hamilelerde metabolik ihtiyaçların çok fazla arttığını ve özellikle şeker hastalığı ve/veya obezitesi de bulunan kişilerde bu problemlerin had safhaya ulaştığını kaydeden Aytaçoğlu, bu sıkıntıların oksijen azlığına yol açabileceğini ve doğal olarak bebeği de olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Dr. Aytaçoğlu, 29 Eylül 2021 tarihinde yaptığı bir duyuru ile Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) de, hamile kadınların, emziren kadınların ve gebe kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kadınların COVID-19'a karşı aşılanmasını tavsiye ettiğini anımsattı.

Birçok çalışmanın aşılamanın şiddetli COVID-19 için kalıcı hasar (morbidite) ve hastaneye yatışları azalttığı sonucunu kanıtladığını aktaran Aytaçoğlu, ancak genel anlamda hamile hastalar için aşılama oranlarının genel nüfus aşılama oranlarının gerisinde kaldığını kaydetti.

Dr. Aytaçoğlu, bu nedenle tüm hamilelik planlayan, hamile olan ve emziren annelerin hekimlerine danışarak aşı olmak için gecikmeden harekete geçmeleri tavsiyesinde bulundu.