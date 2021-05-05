Başbakan Saner karantinada

Gazeteci Aytuğ Türkkan'ın Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı...



Bu sabah gazeteci Aytuğ Türkkan'ın programına konuk olan Başbakan Ersan Saner ise birinci derece temaslı konumuna girdi.



Türkkan'ın temaslısı olan Başbakan Saner'in karantinaya alındığı öğrenildi.



Öte yandan Saner'in basın ekibinin ve korumalarının da karantinaya alındığı bilgisine ulaşıldı.

