Araştırma: Gözlük kullananların Covid-19'a yakalanma olasılığı üç kat daha az

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre gözlük takan kişilere corona virüs bulaşma olasılığının takmayanlara göre üç kat daha az olabileceği açıklandı.

Çalışmanın raporunda Covid-19’un gözden bulaşabildiği belirtilirken, “Bir insan saatte ortalama 23 kez yüzüne, saatte ortalama üç kez gözüne dokunma alışkanlığına sahiptir. Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve ovuşturulmasını engeller ”ifadeleri kullanıldı.Covid-19 başladığı günden bu yana yapılan birçok araştırma virüse hangi yaş grubu, hangi cinsiyet ya da hangi özelliklere sahip olan kişilerin daha fazla ya da daha az yakalandığını gösteren birçok araştırma yapılmakta.



Hindistan’da yapılan yeni bir araştırmaya göre gözlük takan kişilerin Covid-19’a yakalanma olasılığının takmayanlara göre üç kat daha az olabileceği açıklandı.



Nanchang Üniversitesi’nde yapılan araştırmada virüsün vücuda giriş yolları olarak, ağız, burun ve göz işaret edilirken gözlük takan kişilerin gözlerini daha az ovuşturdukları için daha az enfekte olabilecekleri belirtildi.



304 KİŞİ İNCELENDİ



Yaşları 10 ila 80 arasında değişen 304 kişi üzerinde yapılan araştırmada, incelenen kişilerin yüzde 19’unun gözlük taktığı, ve bu kişilerin diğer kişilere oranla üç kat daha az Covid-19’a yakalandıklarının altı çizildi.

Araştırma ile ilgili yayınlanan raporda, "Çalışma, gözlük takan popülasyonda Covid-19 riskinin, takmayan nüfusa göre yaklaşık üç kat daha az olduğunu gösterdi" ifadesini kullanılırken “Bir insan saatte ortalama 23 kez yüzüne, saatte ortalama üç kez gözüne dokunma alışkanlığına sahiptir. Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve ovuşturulmasını engeller ”denildi.



Daha önce Çin’de yapılan araştırmada doktorlar, kontakt lens kullanan kişilerin corona virüsün ellerinden gözlerine geçme olasılığını önlemek için gözlüğe geçmelerini tavsiye etmişti.