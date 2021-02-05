6325 test sonucu, 74 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6325 olduğunu, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını , 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 54 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6325

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 429.347

Toplam Vaka Sayısı: 2658

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1971

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 673

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 486

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13