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5 günde 16 sağlık çalışanı pozitif

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COVID-19, sağlık çalışanları arasında da yayılmaya başladı

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5 günde 16 sağlık çalışanı pozitif
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yanlış kararlar nedeniyle COVID-19’un sağlık çalışanları arasında yayılmaya başladığını açıkladı.
 Özgöçmen’in açıklaması şöyle:
 
“Pandemi acil durum hastanesi 4 hemşire  
     pozitif.
2- Girne Akçiçek Devlet Hastanesi acil serviste              
     1 hemşire  pozitif.
3- Girne akçiçek d. Hastanesi 112 hızır
     servisinde 3 paramedik pozitif.
4- Temaslı takip ( tarama ) ekibinde 4 personel pozitif.
5- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil serviste
    1 doktor pozitif
6- burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil serviste
    2 görevli pozitif.
7- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi thalasamia
     merkezi 1 hemşire pozitif.
8- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi kadın
     doğum servisi 1 ebe pozitif.
( 31. Aralık'tan bugüne )
Çok sayıda temaslı...
Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin almış olduğu dahiyane karar ile 1. Derece temaslı sağlık çalışanlarını çalıştırmaya devam etmesi ve çalıştırması kamu sağlık hastanelerinin içerisinde ciddi anlamda bir bulaşa yol açmaya başlamıştır.
Bu kafa ile devam edilirse Bulaşın önüne geçilemeyecektir.
Erken bir zamanda temaslıları izole etmiş olsaydınız bu durumlar belki de yaşanmayacaktı.
Siz saklasanız da ben öğrendikçe yayınlayacağım.
 
 
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