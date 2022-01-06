5 günde 16 sağlık çalışanı pozitif

COVID-19, sağlık çalışanları arasında da yayılmaya başladı





Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yanlış kararlar nedeniyle COVID-19’un sağlık çalışanları arasında yayılmaya başladığını açıkladı.

Özgöçmen’in açıklaması şöyle:



“Pandemi acil durum hastanesi 4 hemşire

pozitif.

2- Girne Akçiçek Devlet Hastanesi acil serviste

1 hemşire pozitif.

3- Girne akçiçek d. Hastanesi 112 hızır

servisinde 3 paramedik pozitif.

4- Temaslı takip ( tarama ) ekibinde 4 personel pozitif.

5- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil serviste

1 doktor pozitif

6- burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil serviste

2 görevli pozitif.

7- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi thalasamia

merkezi 1 hemşire pozitif.

8- Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi kadın

doğum servisi 1 ebe pozitif.

( 31. Aralık'tan bugüne )

Çok sayıda temaslı...

Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin almış olduğu dahiyane karar ile 1. Derece temaslı sağlık çalışanlarını çalıştırmaya devam etmesi ve çalıştırması kamu sağlık hastanelerinin içerisinde ciddi anlamda bir bulaşa yol açmaya başlamıştır.

Bu kafa ile devam edilirse Bulaşın önüne geçilemeyecektir.

Erken bir zamanda temaslıları izole etmiş olsaydınız bu durumlar belki de yaşanmayacaktı.

Siz saklasanız da ben öğrendikçe yayınlayacağım.



