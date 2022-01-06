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“Aramızda gezen birçok pozitif vaka var”

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Jale Refik Rogers, “Tespit edilen vakalar buzdağının görünen kısmı” dedi ve ekledi:

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“Aramızda gezen birçok pozitif vaka var”
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Halkın Partisi Milletvekili ve milletvekili adayı Jale Refik Rogers, vaka sayılarının artmasıyla birlikte temaslı takip sisteminin çöktüğünü, Sağlık Bakanlığı’na ulaşılamadığını savundu.
Rogers, Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir yükseliş olan bir döneme girildiğini, günlük sayılardaki dalgalanmanın pozitif kişilere erişilemediğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Rogers görüşlerini şu sözlerle açıkladı:
“Vaka sayılarına bakıyoruz; bir gün 300, bir gün 600 çıkıyor. Bu pozitif vakalara ulaşılamadığını gösteriyor. Tespit edilen vakalar buzdağının görünen kısmı. Aramızda gezen birçok pozitif vaka var.  Temaslı takip konusunda vatandaşın şikayetleri var. Bu noktada çağrı merkezinin güçlendirilmesi ve konuya hakim, eğitimli kişilerin telefona bakması önemli”
 
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