Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?

"Yapay zekanın altın çocuğu" olarak anılan OpenAI'ın kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman’ın görevden alınmasının ardından Silikon Vadisi karıştı. Microsoft ekibine katıldığı açıklanan Altman’ın ekibe geri dönmesini isteyen OpenAI çalışanlarından ise toplu istifa tehdidi gelmişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Altman’ın CEO olarak geri dönmesi için prensipte anlaşmaya varıldı.





Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından "iletişimlerinde tutarlı bir şekilde dürüst olmamakla" suçlanarak Cuma günü görevden alındı. Bu hamleden dakikalar sonra şirketin diğer kurucu ortağı Greg Brockman da yönetim kurulundan alındı ve ardından şirketteki görevinden istifa etti. 38 yaşındaki Altman'ın Microsoft ekibine katıldığı duyurulmuştu. GERİ DÖNÜYOR Yapılan son açıklamalara göre iki kritik isim de OpenAI’a geri dönüyor. Altman, "OpenAI'a dönmeyi ve Microsoft'la olan güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Greg Brockman da benzer bir şekilde OpenAI’a geri döneceğini duyurdu. Microsoft Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Kevin Scott, OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna gönderdiği mektuba işaret ederek, şirketten istifa etmeyi düşünenleri işe alabileceklerini söylemişti. Şirket sosyal medya hesabından Altman’ın CEO'luğa geri dönmesi yönünde prensipte anlaşmaya varıldığını, detaylar üzerinde çalışıldığını belirtti. Yapay zekanın merkezi olarak görülen OpenAI’daki CEO krizi çözüldü.Altman, şirketin yönetim kurulu tarafından "iletişimlerinde tutarlı bir şekilde dürüst olmamakla" suçlanarak Cuma günü görevden alındı. Bu hamleden dakikalar sonra şirketin diğer kurucu ortağı Greg Brockman da yönetim kurulundan alındı ve ardından şirketteki görevinden istifa etti.