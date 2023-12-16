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Yapay zeka sınır tanımıyor! Ölüler artık diriltilebiliyor: Ruhum halen bu dünyada

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Çin'de hayatını kaybeden kişiler yapay zeka destekli yazılımlar vasıtasıyla yakınlarıyla iletişim kurabilecek. Sosyal medya büyük ilgi uyandıran haber "ölüler diriliyor" başlıklarıyla manşetlere taşındı. "Hayalet bot" adı verilen uygulamanın detayları duyanları şaşkına çeviriyor.

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Yapay zeka sınır tanımıyor! Ölüler artık diriltilebiliyor: Ruhum halen bu dünyada
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Fransa merkezzli AFP haber ajansının haberine göre, Çin'deki yapay zeka firmalarından Super Brain'in "hayalet bot" adını verdiği bir uygulamanın hayata geçtiğini açıkladı. Ölen kişilerin yakınlarının sıklıkla tercih edeceği uygulamada yapay zeka yazılımları sayesinde ölülerin ses ve görüntüleri yakınlarıyla buluşturulacak.ölü1

 

Ülkedeki yapay zeka firmalarından Super Brain'in kurucusu Zhang Zewei, "Yapay zeka teknolojisi söz konusu olduğunda Çin dünya çapında lider. Çin'de bu programlara ihtiyacı olan çok sayıda kişi var. Bu da bize avantaj sağlıyor" dedi.

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FİYATI BELLİ OLDU

Teknoloji firması geliştirdikleri bu teknolojinin fiyatının 10 bin ve 20 bin yuan (yaklaşık 41 bin 400 TL ila 82 bin 800 TL) arasında değişen fiyatları olduğunu ve herhangi bir kişinin 20 gün içinde avatarını yaratılabileceğini açıkladı.

Firmanın potansiyel müşterileri arasında ölen kişilerin yakınları, çocuklarıyla vakit geçiremeyen ebeveynler ve hatta eski sevgilisinin avatarını yaptıran kişiler var.ölü2

 

"BİR DAHA ASLA YANINA GELEMEYECEK OLSAM DA..."

Zhang, yaptıkları işin birçok kişinin duygusal ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Birinin dijital versiyonu, bedeni kaybolduktan sonra bile sonsuza kadar var olabilir" dedi.

Oğlu Şunamo'yu 22 yaşında kaybeden baba Seakoo Wu, Super Brain'le ortak çalışarak avatar hazırlatanlardan.

Seakoo, oğlunun mezarını ziyaret ettiğinde cep telefonunu çıkararak Şunamo'nun avatarının konuşmasını dinliyor. Telefondan gelen robotik ses babaya, "Benim yüzümden her gün büyük acılar çektiğini, kendini suçlu ve çaresiz hissettiğini biliyorum. Bir daha asla yanına gelemeyecek olsam da ruhum halen bu dünyada, hayat boyunca sana eşlik edecek." ifadelerini kullandı.ölü

KİŞİLİĞE SADIK OLACAK MI TARTIŞMALARI

Yapay zeka teknolojisine odaklanan Çin merkezli Silicon Intelligence şirketinin kurucusu Sima Hupeng, avatarların "hümanizm anlayışında çığır açacağını" savundu.

Birleşik Krallık'taki Bath Üniversitesi'nden Tal Morse ise bu tarz yazılımların psikolojik ve etik boyutlarıyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Akademisyen, "Buradaki kilit soru, hayalet botların taklit etmek üzere tasarlandıkları kişiliğe ne kadar 'sadık' oldukları. Temsil etmeleri gereken kişinin anısını 'kirletecek' şeyler yaparlarsa ne olacak?" dedi.

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