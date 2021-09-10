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Yandex tarihin en büyük siber saldırılarından birini püskürttü

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Rusya merkezli teknoloji şirketi Yandex, tarihte gerçekleşen en büyük siber saldırıyı püskürttüklerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada Ağustos ayında başlayan ve 5 Eylül'de rekor seviyeye ulaşan saldırı ile ilgili, “Uzmanlarımız saniyede yaklaşık 22 milyon istek (RPS) içeren rekor bir saldırıyı püskürtmeyi başardılar” ifadeleri yer aldı.

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Yandex tarihin en büyük siber saldırılarından birini püskürttü
 

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, tarihin en büyük siber saldırılarından birini püskürttüğünü açıkladı.

Rus teknoloji devi, sunucularının Ağustos ve Eylül aylarında DdoS adı verilen ve internete bağlı bir hostun hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen siber saldırı türüyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

AĞUSTOS’TA BAŞLADI, 5 EYLÜL’DE REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Ağustos ayında başlayan ve 5 Eylül'de rekor seviyeye ulaşan saldırıda, bilgisayar korsanlarının, istenen veri ölçeğiyle artık baş edemediğinde, ağı felç etmek için alışılmadık derecede yüksek hacimli veri trafiğiyle doldurmaya çalıştığı aktarıldı.

‘22 MİLYON RPS’Yİ PÜSKÜRTMEYİ BAŞARDIK’

Yandex'den yapılan açıklamada, "Bu internet tarihinin bilinen en büyük saldırısı" derken, “Uzmanlarımız saniyede yaklaşık 22 milyon istek (RPS) içeren rekor bir saldırıyı püskürtmeyi başardılar” diye konuştu.

Yandex, 7 Ağustos'ta 5,2 milyon RPS, 9 Ağustos'ta 6,5 milyon RPS, 29 Ağustos'ta 9,6 milyon RPS, 31 Ağustos'ta 10,9 milyon RPS ve son olarak 5 Eylül'de 21,8 milyon RPS gördüğünü söyledi.

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