Uzay İstasyonuna 23 Milyon Dolarlık tuvalet

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların test etmesi için yeni uzay tuvaletini göndermeye hazırlanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station – ISS), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydu. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonda gözlemler ve keşifler yapılıyor. İstasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatıldı ve görev süresi de 2024’e kadar uzatıldı. NASA da, ISS’deki çalışmalara destek veriyor. Bu destekler kapsamında ise son olarak astronotların test etmesi için yeni uzay tuvaletini göndermeye hazırlanıyor. Detaylara birlikte bakalım.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların test etmesi için yeni uzay tuvaletini göndermeye hazırlanıyor. Hazırlanan yeni sistemin gelecekteki Ay veya Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor

Yeni tuvalet, normal tedarik görevinin bir parçası olarak Northrop Grumman Cygnus kargo kapsülüyle ISS’ye bir yolculuğa çıkıyor





Expedition 63 mürettebatı Chris Cassidy ve Ivan Vagner, Cygnus uzay aracını yakalamak için yörüngedeki laboratuvarın Canadarm2 robotik kolunu komuta edecek.

23 milyon dolar değerindeki temiz tuvalete Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adı verildi. Bu tuvalet, uzay istasyonunda şu anda kullanılan tuvaletten yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif. Öte yandan daha çok mürettebata hizmet verebilecek

UWMS’nin uzay istasyonuna kurulumunun ardından astronotların düşük yerçekimli ortamlarda nasıl bir performans sergileyeceğini test edecekler



NASA yetkilileri, yeni sistemin şu anda Node 3 bölümünde kullanılmakta olan eski sistemin yanına kurulacağının bilgisini verdi

NASA Advanced Exploration Systems Logistics Reduction proje yöneticisi Melissa McKinley konu hakkında şunları söyledi;



“Tuvalet keşif için tasarlandı ve önceki uzay uçuşu tuvalet tasarımına dayanıyor. Bir uzay aracı tasarımının en önemli bileşenleri olan kütle hacmi ve güç kullanımını optimize etmek. Bu tasarımın keşif parçasının en büyük anahtarı.”

Yetkililer, uzay tuvaletinin dizaynının idrar hortumu ve kadın mürettebat kullanımı için daha kolay olacak şekilde tasarlandığını söyledi



Yeni tuvalette, yerçekimine nedeniyle atıkların ve idrarı aşağı çekmeye yardımcı olmak için 3D baskılı titanyum çift fanlı ayırıcı bulunuyor.

NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde Çevre Kontrolü ve Yaşam Destek Teknolojisi ve Mürettebat Sağlığı ve Performansı program müdür yardımcısı Jim Broyan, bu yılın Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında, atıkların geri dönüştürülmesinin birincil hedef olduğunu söyledi