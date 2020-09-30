Normalleşme adımları devam ediyor: BSİV ve stopaj oranları düşürüldü

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün Türk mali piyasalarının gözü kulağı, Sn. Bakan Albayrak’ın eski adı ile Orta Vadeli Program, yeni adı ile açıklayacağı Yeni Ekonomi Program'a (YEP) çevrildi.
- Yasal anlamda bir zorunluluk olan ve Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 senede izleyeceği yol haritasına ışık tutan bu programın yegane amacı ‘öngörülebilirlik’ sağlamak.
- Elbette tüm YEP sunumunu bültenimize taşımak, bültenin de okuyucunun da amacını biraz aşıyor. Bu nedenle çok kısa olarak: 2020 büyümesinin %0,3 ; 2021 için ise büyüme hedefi %5,8 olarak belirlenmiş. İşsizlik oranının kademeli olarak %11'lere indirilmesi hedeflenirken, bu yıl enflasyon için %10,5 ; 2021’de ise %8,0 olarak hedef konulmuş. Bütçe açığının GSYİH'ya oranı bu yıl %4,9, 2021'de ise %4,3 ; cari işlemler açığının GSYİH'ya oranının bu yıl %3,5 ; 2021 için ise %1,9 olarak belirlenmiş.
- Hatırlanacak olursa, bir önceki programda da, programın ana hedefleri sürdürülebilir büyüme, istihdam, cari açıkla ve enflasyonla mücadele, ve finansal istikrarın tesisi olarak 5 kalemde ele alınmıştı. Lakin, enflasyonu düşürürken, cari açığı da düşürmek ve büyüme sağlamak yönünde ortaya atılan hedefler, sahiplenilmemiş, program da istenilen başarıya ulaşamamıştı.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.