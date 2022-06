Near East Technology’den verimli ve uygun maliyetli sistem çözümleri

Near East Technology, kurulduğu günden günümüze değin gerek resmi kurumların gerek orta ve büyük ölçekli firmaların, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılayan, müşteri odaklı projeleri ile çözümler üreten bir teknoloji firmasıdır.

Near East Technology Donanım ve Sistem Birim Müdürü İbrahim Babaliki yüksek performanslı ekipman ve donanımın, Bilgi Teknolojisi altyapısı verimliliği için çok önemli olduğunu belirterek Near East Technology donanım hizmetlerinin kritik iş süreçlerinin sorunsuz çalışmasını sağladığını belirtti.

İbrahim Babaliki, son 18-24 ayda yaşanan hızlı dijital dönüşümün ve esnek, uzaktan çalışma modellerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, bildiğimiz iş yapış şekillerinin geleceğini değiştiren “Hizmet olarak PC (PC-as-a-Service – PCaaS)” gibi pek çok kavramın hayatımıza girdiğini, kuruluşları yeniden şekillendiren ve ister küçük ister büyük her tür işletmeye rahatlık sağlayacak iş modellerinin karşımıza çıktığını belirterek;

“Bilişim dünyasının her alanında kullanılan donanım ürünleri gerek performans, gerekse uygulamaların hızlı gelişimi sonucu sürekli bir güncellenme ve yenilenme içerisindedir. Ürün çeşitliliği , ürünlerin her ihtiyaca cevap verebilir nitelikte olması amacıyla hızlı şekilde artmaktadır. Böyle bir çeşitliliğin söz konusu olduğu donanım dünyasında, ürün seçimi noktasında doğru kararlar alabilmek için uzman bir çözüm bilgisi gerekmektedir.

Özellikle son zamanlardaki dövizin ve enflasyonun kısa zamanda hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi ve teknolojik donanımların yüksek maliyeti, yapılacak olan teknolojik yatırımların ihtiyaca göre en verimli, en doğru ve olabildiğince en ekonomik olmasını gerektirmektedir.

Near East Technology olarak sektörün önde gelen güvenilir donanım üreticileriyle çalışarak, müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli teknolojiler arasından seçim yapmalarına olanak veren, ekiplerinin her yerden çalışabilmesini sağlayacak yüksek standartlı, güvenli, performanslı ve uzun ömürlü donanım çözümlerini olabildiğince en iyi maliyete sunuyoruz” dedi.

Şirketlerin yeni çalışma sistemleri geliştirebilmeleri ve uzaktan çalışmaya ayak uydurabilmeleri için dijital dönüşüm yolculuklarını başlatmaları veya bu yolda hızlanmaları gereken bir dönem olduğunu belirten Babaliki;

“Kurumsal alanda satış hacmi artan kalemler dizüstü bilgisayar ve monitör gibi donanımlar olurken uzaktan eğitim sebebiyle dizüstü bilgisayar piyasasındaki talep çok fazla arttı. Bireysel olarak bakıldığında fiziksel temasın yerini dijital sosyalleşmeye bıraktığını gözlemliyoruz. Bu da birden fazla işlem yapan bilgisayarların öne çıkmasına sebep oldu. Bu nedenle de donanımınız doğru ve yerinde olduğunda, ekibinizi sunucularınıza bağlanacak ve herhangi bir yerden çeşitli cihazlarda çalışacak şekilde donatabilirsiniz” dedi.

Donanım – Sistem Hizmet ve Ürünleri

Near East Technology kurumların kimlik ve vizyonlarına uygun her türlü teknolojik ürünleri doğrudan

Ana Distribitör’lerden uygun koşullar da tedarik etmeyi hedeflemekte.

IBM, Dell, Lenovo, Epson, Asus, Cisco, TP-Link, Hikvision, Checkpoint gibi önemli distribitör ve dağıtıcı firmalarının Kurumsal İş Ortaklığını yaparak son kullanıcı olan müşterilerine oldukça geniş bir yelpazede ürünler ile satış ve satış sonrası hizmetler sunmaktadır.

Kurumsal donanım satış yelpazesinde, ağ ürünleri, barkod ürünleri, baskı çözümleri, güvenlik ürünleri masaüstü bilgisayarlar, OEM & çevre birimleri, ofis & tüketim ürünleri, server bilgisayarlar (sunucu), server kabinleri, taşınabilir bilgisayarlar, tüketici elektroniği ve yazılımlar yer almaktadır.

Kurumların Bilgi Teknolojilerini (BT) daha etkin bir biçimde kullanılabilmesi, BT’nin yeni iş gereksinimlerine hızlı ve etkili bir şekilde adapte olabilmesi gerektiğini belirten İbrahim Babaliki;

“ mevcut iş akışlarının duraksamadan devam edebilmesi, BT’nin kurum stratejileri ile aynı doğrultuda çalışabilmesi için iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir Bilgi Teknolojisi altyapısı oluşturulması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için sunucu, ağ cihazı, depolama birimi, güvenlik bileşeni, yük dengeleme cihazı, vb. donanımlara ilişkin uzman kişilerden oluşan ekiplerimizle danışmanlık hizmeti sunmaktayız”” dedi.

Donanım ve altyapı tasarımı, değerlendirmesi / denetlemesi, Donanım ve altyapı bileşenlerinin montajı ve kurulumu, yapılandırması ve uyarlanması, Donanım ve altyapı bileşenlerinin yönetilmesi ve modernizasyonu konularında da hizmet verdiklerini belirten Babaliki;

“Donanım ve altyapı konusunda dosya sunucusu (file server), yazıcı sunucusu (print server),

uzak masa üstü servis hizmeti, e-posta sunucusu (mail server), DHCP sunucusu, DNS sunucusu vb.

fiziksel sunucuların ve bu sunucular üzerinde çalışacak yazılımların kurulumları ve yapılandırmaları;

Active Directory Domain ve grup politika (group policy) yapısının oluşturulması, yapılandırması ve yönetimi; depolama ve yedekleme çözümlerinin, ağ cihazlarının (router, switch, vb.), güvenlik bileşenlerinin (firewall, IDS/IPS, vb.) kurulumları, yapılandırmaları ve yönetimi gibi bir çok farklı konuda danışmanlık alınabilir “ dedi.

Near East Technology, uzman mühendis ve teknik ekibiyle, bugün ve gelecekteki iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan, başlangıç seviyesinden en yüksek seviyeye kadar, maksimum kapasite ve performans sağlayan sunucu modelleri , sanallaştırma, yedekleme ve kabinet kiralama ile satış öncesi ve sonrası katma değerli hizmetler sunmaktadır.

Verdiğimiz ilgili hizmetlerden bazıları: satış öncesi analiz işlemleri, kullanılacak uygulamalara göre kapasite planlaması (CPU, RAM, Disk, uygun RAID yapısının seçilmesi) , mevcut sunucularla entegrasyon çalışmaları, server konsolidasyonları, kuruluş, bakım ve destek hizmetleridir .

Lisans ve Bakım Hizmetleri

Near East Technolgy 2017 yılından bu yana Kurumsal Lisans anlaşmaları yapmaktadır.

Microsoft, IBM, Commvault, SAP, Kaspersky, Runecast, Manage Engine ve Veeam’in bütün lisanslama modellerinin satışı ve lisanslamasında yetkilidir. Bakım hizmetlerinin, hem donanım bakım ve destek hizmetlerini hem de ağ yazılımı bakım ve destek hizmetlerini içerdiğini belirten İbrahim Babaliki;

“Donanım bakım ve destek hizmetleri, sözleşmeli bakım ve olay başına onarım dahil olmak üzere donanımı fiziksel olarak onaran veya optimize eden önleyici ve iyileştirici hizmetlerdir. Donanım desteği ayrıca çevrimiçi ve telefonla teknik sorun giderme ve kurulum için yardım ve ücrete dayalı donanım garantisi yükseltmelerini içerir. Bakım sözleşmeleriyle birlikte verilen parçalar hariç tüm parçaların satışı da dahildir“ dedi.

Sunduğu donanım ve saha destek hizmetleriyle çalıştığı önde gelen markaların kurulum ve entegrasyon hizmetlerini gerçekleştirerek, kurumların bu alandaki tüm ihtiyaçlarına kesintisiz yanıt veren

Near East Technology, uzun yıllara dayanan saha deneyimi ve güçlü servis yapısı ile Kuzey Kıbrıs’ta yetkin bir saha hizmet sağlayıcısına dönüşmüştür. Bakım hizmetlerinden yararlanarak, teknik altyapınızı sürdürebilmek için harcamanız gereken enerji ve yapmanız gereken yüksek finansal harcamalar ile değil, işinizi farklılaştıran işlere odaklanılması sağlanmaktadır.

Veri Kaybı ve Veri Merkezi

Veri merkezi (data center), bir kuruluşun bilgi teknolojileri (BT) operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, büyük miktarlarda verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlamak amacıyla bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğunlaştırıldığı bir merkezdir.

Bu merkezlerde altyapı, geleneksel şirket içi (on-premise) fiziksel sunuculardan oluşabilirken, çoklu bulut ortamında uygulamaları ve iş yüklerini destekleyen sanallaştırılmış altyapılardan da oluşabilmektedir. Dünya hızla dijitalleşirken üretilen veri miktarı katlanarak artıyor ve veri merkezleri hayati önem taşıyor. Günümüzde özellikle şirketlerin BT liderleri için veri kaybı hiç istemedikleri ve en çok dikkat ettikleri konuların başında gelirken, veri kaybı, uygulama sorunları ve siber saldırı en çok korkulan sorunların başında geliyor.



Araştırmalar veri kaybı ve veri depolamanın önemini ve şirketlerin bu konudaki hassasiyetini ortaya koyarken genellikle orta ve küçük ölçekli firmalar bilgisayar sistemlerini ve veri yedekliliklerini aynı çatı altında turarak veri kaybı açısından büyük bir risk taşımaktadır. Daha da vahimi bugün hala veri yedekliliğine gerekli önemi vermeyen veya ekonomik nedenlerle bu imkanı olmayan firmalar mevcuttur. İhmalin ötesinde bunun başlıca nedenlerinden biri yedeklilik yapısının oluşturulmasının ekonomik boyutudur. Near East Technology yedeklilik maksatlı veya tam ihtiyacı karşılayacak bütünleşik şekilde hizmet vermektedir. Bir anda yüksek yatırım yapmak yerine gereksinimleri karşılayacak ekonomik hizmet modelleri sunmaktadır.



Devlet kurumları, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri, finansal kurumlar, perakendeciler, çevrimiçi bilgi tedarikçileri ve sosyal ağ hizmetleri dahil olmak üzere veri üreten veya kullanan her kuruluşa Veri Hizmetleri sunan Near East Technology , SLA şartları dahilinde %99,99 “uptime” garantisi ile Sunucu Barındırma (Co-Location) ve Donanım Kiralama, Sunucu Kiralama (Dedicated Server), Cloud, CDN, Web Hosting, Alan Adı, SSL hizmetleri ve Yönetim Servisleri sunmaktadır.Lha