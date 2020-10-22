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NASA; Heyecan verici bir haber paylaşacağız

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazartesi günü Ay ile ilgili “heyecan verici” bir gelişmeyi paylaşacağını duyurdu.

NASA; Heyecan verici bir haber paylaşacağız

 

NASA yaptığı son paylaşım ile gündemde.

Uzay ajansı Pazartesi günü Dünya'nın tek uydusu olan Ay ile ilgili “heyecan verici” bir açıklama yapacağını duyurdu. 

Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir." ifadesine yer verildi. 

Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi.
  
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 26 Ekim'de açıklamanın yapılacağı toplantı TSİ 19.00'da başlayacak. 
  
Toplnatıya NASA'nın astrofizik birimi direktörü Paul Hertz'in yanı sıra Jacob Bleacher, Casey Honnivall ve Naseem Rangwala'nın da katılacağı belirtildi. 

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

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