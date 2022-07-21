NASA, evrendeki en eski galaksiyi keşfetti

NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST), evrenin bilinen en eski galaksisini ortaya çıkardı. Bilim insanlarının açıklamasına göre, GLASS-z13 (GN-z13) olarak adlandırılan galaksi, 13,8 milyar yıl önce meydana gelen Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra oluştu

NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST), şimdiye kadar keşfedilen en eski galaksiyi ortaya çıkardı. Galaksinin 13,5 milyar yıl yaşında olduğu belirtildi.

2015 yılında Hubble Teleskobu tarafından keşfedilen önceki rekor sahibi ise evrenin doğumundan 400 milyon yıl sonra oluşan GN-z11 adlı galaksiydi.

NASIL TESPİT EDİLDİ?

JWST, en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak GN-z13'ü görüntüledi. Bu teleskop, ışığın uzayda seyahat etmesi için geçen süreyi analiz ederek, zamanda geri 'gitmek' için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanıyor. JWST, ı GN-z13'ü araştırırken aynı zamanda GN-z11'i de tespit etti.

Bununla birlikte, ABD’deki Harvard Üniversitesi ve Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden araştırmacılar, her ikisinin de yaşlı olmasına rağmen galaksilerin her birinin çok küçük olduğunu aktardı.

Bilim insanları, GN-z13 yaklaşık bin.600 ışıkyılı ve GLASS z-11’nin yaklaşık 2 bin 300 ışıkyılı uzunluğunda çaplara olduğunu bildirdi. Dünya’Nın içinde yer aldığı Samanyolu galaksinin çapı ise yaklaşık 100 bin ışıkyılı uzunluğa sahip.

Diğer taraftan, ArXiv adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, her iki gökadanın da bir milyar Güneş kütlesine sahip olduğunu, bunun nedeninin ise Büyük Patlama'nın meydana gelmesinden kısa bir süre sonra oluşmaları olduğu belirtildi.