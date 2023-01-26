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NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak

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Kamyon büyüklüğündeki bir asteroid, bu akşam Dünya'ya rekor bir şekilde yaklaşacak. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) "2023 BU" adlı asteroidin parçalanmasıyla açığa çıkan parçaların göktaşı olarak dünyaya çarpabileceğini açıkladı. 2023 BU, ayrıca Dünya’ya son 300 yıl boyunca en çok yaklaşan asteroidlerden biri olacak.

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NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kamyonet boyutundaki "2023 BU" adlı asteroidin, Dünya’ya oldukça yakın bir yaklaşım yapacağını duyurdu.


NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 2

Asteroit "2023 BU" bugün akşam saatlerinde Güney Amerika’da atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek.


NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 3

BAZI PARÇALAR GÖKTAŞI OLARAK  DÜŞEBİLİR

Bilim insanları, asteroidin oldukça yakına geleceğini ancak büyük kısmının atmosferde yanacağını ve bazı büyük parçaların göktaşı olarak düşebileceğini bildirdi.


NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 4

Asteroidin çapının 3,5 ila 8,5 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.


NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 5

Kırım’daki amatör gökbilimci Gennady Borisov'un tespit ettiği asteroidin güzergahının, Dünya'daki yer çekimi nedeniyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.


NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 6

NASA’ya göre asteroit, Güneş'in çevresinde her 359 günde bir dönmek yerine 425 gün sürecek oval bir yörüngeye girecek.


NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 7
NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 8
NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 9
NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak - 10
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