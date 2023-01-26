NASA duyurdu: Bu akşam bir asteroid Dünya'ya rekor yaklaşım yapacak

Kamyon büyüklüğündeki bir asteroid, bu akşam Dünya'ya rekor bir şekilde yaklaşacak. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) "2023 BU" adlı asteroidin parçalanmasıyla açığa çıkan parçaların göktaşı olarak dünyaya çarpabileceğini açıkladı. 2023 BU, ayrıca Dünya’ya son 300 yıl boyunca en çok yaklaşan asteroidlerden biri olacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kamyonet boyutundaki "2023 BU" adlı asteroidin, Dünya’ya oldukça yakın bir yaklaşım yapacağını duyurdu.

Asteroit "2023 BU" bugün akşam saatlerinde Güney Amerika’da atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek.

BAZI PARÇALAR GÖKTAŞI OLARAK DÜŞEBİLİR Bilim insanları, asteroidin oldukça yakına geleceğini ancak büyük kısmının atmosferde yanacağını ve bazı büyük parçaların göktaşı olarak düşebileceğini bildirdi.

Asteroidin çapının 3,5 ila 8,5 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kırım’daki amatör gökbilimci Gennady Borisov'un tespit ettiği asteroidin güzergahının, Dünya'daki yer çekimi nedeniyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

NASA’ya göre asteroit, Güneş'in çevresinde her 359 günde bir dönmek yerine 425 gün sürecek oval bir yörüngeye girecek.







