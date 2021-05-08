İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları

Bir araştırma şirketi nisan ayına yönelik uygulama verilerini açıkladı. TikTok, 59 milyon indirmeyle dünya genelinde en çok indirilen uygulama oldu. App Store'da zirvede olan TikTok, Android'de ise 2. sırada. İlk 10'da Facebook'a ait dört uygulama bulunuyor.

Sensor Tower adlı araştırma şirketi Nisan 2021'e ait uygulama verilerini paylaştı.

Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.

TikTok, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok, Google Play'de ise Facebook'un ardından ikinci sırada yer aldı.

İlk 10'da en çok öne çıkan şirket ise Facebook grubu.

Grup, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'la ilk beşin kalan dört sırasını ele geçirmiş durumda.

İlk 10'da yer alan diğer uygulamalar ise sırasıyla; Snapchat, Zoom, Telegram, CapCut ve Google Meet oldu.

İşletim sistemi tabanlı sıralamalar da çok farklılık göstermiyor.

App Store'da en çok indirilen 10 uygulama sırasıyla; TikTok, Youtube, Instagram, WhatsApp, Facebook, ZOOM, Messenger, CapCut, Gmail ve Google Maps oldu.

Google Play'de indirilen uygulamalar ise şöyle; Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, ZOOM, Telegram, Google Meet, ve Hotstar.