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İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları

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Bir araştırma şirketi nisan ayına yönelik uygulama verilerini açıkladı. TikTok, 59 milyon indirmeyle dünya genelinde en çok indirilen uygulama oldu. App Store'da zirvede olan TikTok, Android'de ise 2. sırada. İlk 10'da Facebook'a ait dört uygulama bulunuyor.

İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları
 
  
Sensor Tower adlı araştırma şirketi Nisan 2021'e ait uygulama verilerini paylaştı.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 2
Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 3
TikTok, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok, Google Play'de ise Facebook'un ardından ikinci sırada yer aldı.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 4
İlk 10'da en çok öne çıkan şirket ise Facebook grubu.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 5
Grup, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'la ilk beşin kalan dört sırasını ele geçirmiş durumda.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 6
İlk 10'da yer alan diğer uygulamalar ise sırasıyla; Snapchat, Zoom, Telegram, CapCut ve Google Meet oldu.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 7
İşletim sistemi tabanlı sıralamalar da çok farklılık göstermiyor.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 8
App Store'da en çok indirilen 10 uygulama sırasıyla; TikTok, Youtube, Instagram, WhatsApp, Facebook, ZOOM, Messenger, CapCut, Gmail ve Google Maps oldu.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 9
Google Play'de indirilen uygulamalar ise şöyle; Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, ZOOM, Telegram, Google Meet, ve Hotstar.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 10
Sensor Tower'ın bu verileri oyunları kapsamıyor. Oyunlar için ayrı bir liste yapılıyor.
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