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Hubble’dan dikkat çeken keşif

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Evrenin genişleme hızını ölçmek, 1990 yılında fırlatıldığında Hubble Uzay Teleskobu'nun ana hedeflerinden biriydi. Son 30 yılda, uzay gözlemevi bilim insanlarının bu hızlanma oranını keşfetmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olurken gizemli bir kırışıklığı da ortaya çıkardı

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Hubble’dan dikkat çeken keşif


Hubble, daha da büyük kozmik mesafeleri ölçmek için süpernova adı verilen patlayan yıldızların yanı sıra titreşen yıldızları içeren 40’tan fazla gök ada gözlemledi.

Gök bilimciler, evrenimizin ne kadar hızlı genişlediğini anlamak için 1998’de beklenmedik bir keşifte bulundular: “Karanlık enerji.” Bu fenomen, genişleme oranını hızlandıran gizemli bir itici güç görevi görüyor. Bir başka bükülme de büyük patlamadan hemen sonra yerel evrenin genişleme hızı ile uzak evrenin genişleme hızı arasındaki açıklanamayan bir fark.

Bilim insanları gözlemlenen çelişkiyi anlamlandıramıyorlar, ancak bunun garip olduğunu kabul ediyorlar.

Aralık ayında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, Hubble’ın mil işaretçilerini daha keskin çözünürlükte ve daha uzak mesafelerde gözlemleyebilecek ve bu da iki sayı arasındaki tutarsızlığın anlaşılmasına katkıda bulunabilecek.

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