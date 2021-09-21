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En tehlikeli 8 internet deneyimi

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Yeni bir araştırma çocuk ve ergen intiharlarıyla internet arasındaki ilişkiyi inceledi. Bilim insanları sekiz internet deneyimine dikkat çekti. Araştırmaya göre söz konusu deneyimden beşini yaşayan çocuklar ve ergenlerde intihar riski akranlarına göre 70 kat daha fazla.

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En tehlikeli 8 internet deneyimi
 

İnternet erişimi olan çocuklar velilerinin gözetimi dışında gündelik hayatta zor denk gelecekleri dünyalara erişebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir çalışmada internet kullanımıyla çocuklarda ve ergenler intihar girişimleri arasındaki bağlantı araştırıldı.

JAMA Open Network'te yayımlanan makaleye göre çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen sekiz farklı internet deneyimi bulunuyor.
Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 3
Çocukların ve ergenlerin çevrimiçi davranışlarına ilişkin veriler incelendi. Çalışma ABD'de otorite olan Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi'nden bir grup bilim insanı tarafından yapıldı. 2 bin 600'den fazla okul bölgesi incelendi ve internetteki deneyimi nedeniyle intihara sürüklenen 227 çocuk ve ergen tespit edildi.
Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 4
Yapılan eşleştirmenin ardından yapay zeka sisteminin henüz alarm vermediği bin 135 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmada sekiz internet davranışı ile intihar arasında bağlantı tespit edildi.
Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 5
Velilere uyarı niteliğindeki çalışmaya göre çocuklar söz konusu sekiz deneyimden beşini ve daha fazlasını yaşıyorsa akranlarına göre intihar girişimde bulunma eğilimi 70 kat daha fazla oluyor.
Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 6

Çalışmanın önerisi ise yeterince incelemeyle çocuk intiharlarının önüne geçilebileceği. Önemli olan tehlikeli deneyimleri yaşayan çocukları tespit etmek.

Veliler için uzun süreli depresyon, düşük öz değer gibi belirtilerin uyarıcı olduğu belirtildi. 

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 7

İşte 8 deneyim

Siber zorbalık
 
Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 8
 
Şiddet

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 9

Uyuşturucu içerikleri
Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 10

Nefret söylemi

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 11

Küfür

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 12

Cinsel içerik

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 13

Depresyon

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 14

Az yoğunluklu kendini yaralama

Araştırma: Çocukları ve ergenleri intihara sürükleyen 8 internet deneyimi - 2
 
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