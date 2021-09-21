Sudan’da darbe girişimi

Sudan, bu sabaha sıcak bir gelişmeyle uyandı… Bugün ülkede bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu fakat bunun başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.
Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda ise sokaklarda tankların ve silahlı askerlerin dolaştığı görülüyor.
Aynı zamanda konsey sözcüsü olan Mohamed Al Faki Suleiman, darbe girişimine dahil olan zanlıların sorgularının başlamak üzere olduğunu ve ordunun yakında bir açıklama yapacağını belirtti.
Eski devlet başkanı Ömer El-Beşir’in 2019 yılının Nisan ayında devrilmesiyle birlikte ülkede gerilim üst düzeydeydi. Geçiş yönetimi, El-Beşir yanlısı grupların daha önce de darbe girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.