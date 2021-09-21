Sudan’da darbe girişimi

Afrika ülkesi Sudan'da hükümet kaynakları bu sabah bir darbe girişimi olduğunu duyurdu. Fakat yetkililer darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Sudan, bu sabaha sıcak bir gelişmeyle uyandı… Bugün ülkede bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu fakat bunun başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

İsmini açıklamayan yetkililer az sayıdaki askerin darbe girişiminde bulunduğunu duyururken, askerlerin başkent Hartum yakınlarındaki Omdurman’daki devlet radyosunu ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda ise sokaklarda tankların ve silahlı askerlerin dolaştığı görülüyor.

Aynı zamanda konsey sözcüsü olan Mohamed Al Faki Suleiman, darbe girişimine dahil olan zanlıların sorgularının başlamak üzere olduğunu ve ordunun yakında bir açıklama yapacağını belirtti.

Eski devlet başkanı Ömer El-Beşir’in 2019 yılının Nisan ayında devrilmesiyle birlikte ülkede gerilim üst düzeydeydi. Geçiş yönetimi, El-Beşir yanlısı grupların daha önce de darbe girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.