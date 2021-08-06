En büyük akıntı için kırmızı alarm

İklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, gezegenin en önemli potansiyel devrilme noktalarından Körfez Akıntısı'nın çöküşüne dair işaretler tespit edildiği belirtildi

Meksika Körfezi'nden başlayıp Birleşik Krallık'ın kuzeyine kadar devam eden Körfez Akıntısı'nın iklim krizinden derin bir şekilde etkilendiği ortaya çıktı. Atlantik meridyen devrilme sirkülasyonu (AMOC) incelenerek yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları Körfez Akıntısı'nın çöküşüne dair işaretler tespit ettiklerini açıkladı. Çalışmada, bin 600 yılın en düşük ivmesine inen akımların tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

Meksika Körfezi'nden başlayıp Birleşik Krallık'ın kuzeyine kadar devam eden Körfez Akıntısı üzerine yapılan araştırmada, Atlantik Meridyen Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) olarak adlandırılan akımların istikrarının tamamen bozulduğu bildirilirken, bin 600 yılın en düşük ivmesine inen akımların tamamen durma noktasına geldiği aktarıldı.

MİLYARLARCA İNSANIN GIDAYA ULAŞIMI ETKİLENEBİLİR

Özellikle Güney Amerika, Batı Afrika ve Hindistan’da yaşayan milyarlarca kişinin gıdaya ulaşabilmek için ihtiyacı olan yağmur düzeninin değişeceği belirtilirken, akımdaki değişimin Avrupa ve Kuzey Amerika’da fırtınalara ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olabileceği bildirildi.

Çalışmada, Körfez Akıntısı’nın çöküşünün Amazon yağmur ormanlarını ve Antarktika’daki buz tabakalarını da derinden etkileyeceğinin altı çizildi.

Atlantik Meridyen Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) sisteminin belirsizliği ve küresel ısınma sonrasındaki sıcaklık seviyelerinin tam olarak ölçülememesi nedeniyle oluşacak yıkım ile ilgili tam tarih verilemezken, bilim insanları durumun on yılda da gerçekleşebileceğini, birkaç yüzyıl da sürebileceğini belirtti.

'OLMASINA İZİN VEREMEYECEĞİNİZ BİR GERÇEK’

Almanya Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden Niklas Boers, "Körfez Akıntısı'ndaki istikrarsızlaşma belirtilerinin şimdiden görünüyor olması, beklenmeyen ve korkutucu bulduğum bir durum. Bu, olmasına izin veremeyeceğiniz bir gerçek" dedi.

Boers, Grönland buz tabakasının erimesi nedeniyle küresel deniz seviyesinin büyük bir artış tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Boers geçtiğimiz günlerde Amazon yağmur ormanlarının emdiğinden daha fazla karbondioksit salgılamaya başladığını ve 2020’de yaşanan Sibirya sıcak dalgasının endişe verici metan salınımlarına yol açtığını söyledi.