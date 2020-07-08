Dinozorların atası bulundu

Milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorların bulunan fosilleri onların dev canlılar olduğunu gösteriyor. Ancak bilim insanları yaptıkları yeni keşifte, dinozorların yaşamına aslında oldukça küçük bir boyutla başlamış olabileceğini koydu.

Madakaskar’da 237 milyon yıl önce öldüğü düşünelen 10 cm boyutundaki bir dinozor ile teruzor arası bir türün fosili bulundu.

ABD’li arkeologlar, 237 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen 10 santimetre boyutundaki fosilin, dinozorların ilk atalarından biri olduğu düşünüyor.

DİNOZOR ARAŞTIRMALARINDA DÖNÜM NOKTASI

“Proceedings of National Academy of Sciences” adlı dergide yayımlanan araştırmanın yazarlarından Cristian Kmmerer, yapılan keşfin dinozorların biyolojik özelliklerine ilişkin çalışmalarda dönüm noktası oladuğunu belirterek, “Dinozorların çok büyük canlılar olduğuna dair genel bir inanış var. Ancak keşfetiğimiz yeni hayvan türü dinozor ve teruzorların özelliklerini taşıyor ve şok edici derece küçük boyutlarda” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA 20 YIL SÜRDÜ

Kongonaphon kely ya da “minik böcek avcısı” adı verilen tür, 1998 yılında Amerikan Ulusal Tarih Müzesi’nden John Flynn liderliğindeki bir grup paleontolog tarafından Madakaskar’da bulundu. Ancak bulunan bu yeni türle ilgİli çalışmaların sonuçları 20 yılın ardından sonuç verdi.

Bilim insanları hem dinozorların hem de teruzorların Ornithodira(Sürüngenler) sınıfının alt türleri olduğunu belirterek, iki türün ortak kökenleri hakkında çok az şeyin bilindiğini aktardı. Fakat yeni keşfedilen minik türün bilim dünyasının 300 milyon öncesini keşfetmesine kapı açtığını bildirdi.

Bununla birlikte Kongonaphon kely, ornithodiran ailesinin keşfedilen ilk küçük üyesi değil. Ancak, daha önce bulunan ufak fosillerin dinozorların dünyasında bir istisna olduğu düşünülüyordu.

Genel olarak, bilim insanları vücut büyüklüğünün archosaurs (ilk dinozor türleri) - kuşlar, timsahlar, kuş olmayan dinozorlar ve teruzorları içeren daha büyük sürüngen grubu - ve en eski ornithodiranslar arasında benzer kaldığını düşünüyorlardı. Kammerer, konuyla ilişkili yaptığı açıklamasında, "Archosaur evrimi boyunca vücut boyutundaki değişiklikleri analiz ederek, dinozor-teruzor popülasyonun erken tarihlerde azaldığına dair çarpıcı kanıtlar bulduk" dedi.

TERUZORLAR VE DİNOZORLAR HAKKINDA

Teruzorların (Latince: Pterosaurus) günümüzden 248 milyon yıl ile 65 yıl öncesinde hüküm süren Mezozoik Çağ’da yaşadığı belirtiliyor. Tüm kıtalarda fosillerine rastlanan uçan çok üstün bir uçuş tekniğine sahip olduğu ve 2 ile 3, 5 metre arasında bir uzunluğa sahip olduğu düşünüyor. Dinozorlar ise teruzorlar gibi dürün olmalarına rağmen kanatları olmadığında uçamıyorlar yeryüzünde ilk kez geç Trias devrinde 243 - 233 milyon yıl önce göründükleri düşünülüyor. Boyutları 7, 8metreye ulaşabilen; etçil ya da otçul bu dev canlıların soyunun 66 milyon yıl önce tükendiği biliniyor.