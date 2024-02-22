Cep'teki saatli bomba! Zehir saçıyor

Cep telefonları zehir saçıyor. Araştırmaya göre, akıllı telefonlarla LED ofis aydınlatma ürünlerinin yaydığı mavi ışık, diyabete neden olabiliyor ve sağlığa verdiği zararlarla ömrü kısaltabiliyor.

İngiltere’deki University College London’daki bilim insanları, akıllı telefonların ve LED ofis aydınlatma ürünlerinin yaydığı mavi ışığın vücut için “zehirli” olduğunu ve sağlık için birer “saatli bomba” sayılabileceklerini açıkladı.

Mavi ışığın sağlığa verdiği zararlar da ömrün kısalmasına yol açıyor. Tüm bu sorunlar, mavi ışığın toksik (zehirli) olmasından kaynaklanıyor. Mavi ışığın gözlere zarar verdiği de biliniyor.

ZEHİR SAÇIYOR

Prof. Dr. Glen Jeffery, Daily Mail’e şunları söyledi: “Güneş ışığının kırmızı ve mavi arasında bir dengesi var ama artık mavi ışığın hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. LED ışıklar, sadece mavi. Kırmızı olmadan uzun süre mavi ışığa maruz kalmak toksiktir. Mavi ışık fizyolojiyi kötü etkiliyor ve diyabeti tetikleyerek kan şekerini bozuyor. Yaşlanan bir nüfus için LED’ler çok zararlı.”