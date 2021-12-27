2021'in teknoloji skandalları

Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021’in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5’i şu şekilde...

Facebook ve LinkedIn büyük veri sızıntıları yaşadı

Nisan ayında siber güvenlik uzmanları, telefon numaraları, doğum günleri ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere yarım milyar Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından kullanılan bir web sitesinde yayınlandığını söyledi. Facebook, aynı verilerin daha önce 2019'da "kötü niyetli aktörler" tarafından insanların profillerinden silindiğinin bildirildiğini ve bunu mümkün kılan sorunun aynı yıl çözüldüğünü söyledi. Olay, büyük miktarda kişisel veri toplayan şirketlerin kötü aktörler için ne kadar savunmasız olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yine Nisan ayında LinkedIn, yaklaşık 500 milyon kullanıcı profilinden alınan kamuya açık ayrıntıların bir bilgisayar korsanı web sitesinde satışa sunulduğunu doğruladı. Linkedin, o sırada satılık veritabanının "aslında bir dizi web sitesi ve şirketten gelen verilerin bir toplamı" olduğunu söyledi. Şirket ayrıca bunun "LinkedIn veri ihlali olmadığını" söyledi.

Citizen uygulaması, iddia edilen bir kundakçıyı yanlış tanımladı

Mayıs ayında, gerçek zamanlı suç uyarıları gönderen bir girişim olan Citizen uygulaması, Los Angeles orman yangınını kimin başlattığını belirlemeye yardımcı olması için 30.000 dolarlık bir ödül teklif etti. Signal'de yayınlanan bir adamın fotoğrafı da dahil olmak üzere ipuçları, polisin bir şüpheliyi tutuklamasına yol açtı. Ancak büyük bir problem vardı zira kişinin yanlış teşhis edildiği anlaşıldı.

Fidye yazılımı saldırıları büyük bir sorun olmaya devam etti

2021’de, bilgisayar korsanlarının bir bilgisayar sistemine eriştiği ve esasen para için bir şirketi rehin tuttuğu fidye yazılımı saldırılarının ciddi bir şekilde arttığı bir yıl oldu.

Mayıs ayındaki büyük bir saldırı, altyapıların bu tür suçlara karşı savunmasızlığını gösterdi.

ABD'deki en büyük yakıt boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline, ağı bir siber saldırıya uğradığında operasyonları durdurmak zorunda kaldı. Colonial Pipeline'ın CEO'su daha sonra şirketin ağını tekrar çalışır duruma getirmek için 4,4 milyon dolar fidye ödediklerini açıkladı.

Haziran ayında, Adalet Bakanlığı'na sahip ABD'li müfettişler, Colonial Pipeline saldırısının arkasındaki bilgisayar korsanlarına ödenen 2.3 milyon dolarlık kripto para birimini geri aldıklarını söyledi.

İki kesinti internetin çoğunu bir anda kullanılamaz hale getirdi

İki haftadan kısa bir sürede internetin büyük bir bölümü çöktü, çoğu insanın adını bile duymadığı teknoloji şirketlerindeki kesintiler herkesi şaşkına çevirdi.

Kesintiler hızlı bir şekilde tespit edildi ve kısa sürdü, ancak internete ne kadar bağımlı olduğumuzun ve alt yapıların ne kadar güvenilmez olabileceğini gösterdi.

İlk olarak, 8 Haziran'da Reddit, CNN, Amazon ve diğerleri dahil olmak üzere sayısız web sitesi Fastly içerik dağıtım ağındaki bir kesinti nedeniyle karardı. Ardından, 17 Haziran'da, benzer bir şirket olan Akamai Technologies'deki bir sorun, Southwest Airlines, United Airlines, Commonwealth Bank of Australia ve Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na ait olan web sitelerini durdurdu.

Fastly kesintisi bir dakika içinde fark edildi ve etkilenen web sitelerinin çoğu için bir saatten az sürdü, Akamai ise müşterilere sorunu saniyeler içinde bildirdi ve sorunu dört saat içinde çözebildi.

Bunlar yılın tek büyük internet arızaları değildi: Aralık ayında, Amazon'un bulut bilişim hizmeti Disney+, Slack, Netflix, Hulu ve diğerleri için sorunlara yol açan üç kesinti yaşadı. Ayrıca, çok önemli tatil sezonunda Amazon'un lojistik operasyonlarını kesintiye uğrattı.

Facebook için bir korkunç yıl daha yaşandı

4 Ekim Pazartesi, kısa süre sonra Meta olarak yeniden adlandırılacak olan şirket için birçok cephede korkunç haberlerin başlangıcı oldu.

Bir gece önce, Facebook muhbiri Frances Haugen, kimliğini "60 Dakika" bölümünde açıkladı ve şirketin sosyal ağlarının yanlış bilgi, nefret söylemi ve şiddeti yaymak için nasıl kullanıldığını bildiğini iddia etti. Haugen daha önce, The Wall Street Journal'a binlerce sayfalık dahili belgeyi sızdıran ve Eylül ayından itibaren The Facebook Files olarak bilinen bir dizi haberin isimsiz kaynağıydı.

Bir sonraki pazartesi, büyük bir kesinti Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı saatlerce kapattı ve bunun nedeni de açıklamaya göre, "yapılandırma değişiklikleri"ydi. Kısa süre sonra ise Facebook tepe şirketinin adını Meta olarak düzenledi.



