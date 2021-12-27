banner762
banner753
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
9 0
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
282 0
 
62 0
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
90 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
271 0
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz"
213 0
Eski Apoelli, MTG’li oldu
Eski Apoelli, MTG’li oldu
39 0
banner661
banner726

Sucuoğlu: 15 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacak

banner476

banner714
Sucuoğlu: 15 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacak
banner721

Başbakan Faiz Sucuoğlu, devletin ödeme mükellefiyetleri ve ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, bugün Temmuz ayı ek mesailerinin ödendiğini, yarın emekli maaşlarının, Perşembe günü memur maaşları ve belediyelerin yanı sıra taşımacılıkla ilgili ödemelerin yapılacağını, 13. Maaşın da ‘sürpriz’ olarak Cuma, olmazsa, 3 Ocak Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı. Asgari ücretle ilgili alınan kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz sürecinin de başladığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu kararın ‘tavsiye kararı’ olduğunun altını çizdi.

Sucuoğlu, 10 günlük itiraz sürecinde, itirazın gelmesi halinde Komisyonun tekrardan toplanacağını belirtti.

11 Ocak’ta öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin de yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, toplamda 15 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacağını açıkladı.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değerinin düşüşte devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında Perşembe gün belli miktarda indirim yapılacağını belirten Sucuoğlu, “Şu anda indirimlere başladılar. Yüzde 20 – 30 arası indirim yapılıyor” dedi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.