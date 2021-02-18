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1,2 milyon yıllık DNA tespit edildi

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Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bilim insanları Sibirya’da bulunan üç mamut dişinde dünyanın en eski DNA’sını keşfetti. Yaklaşık 1,2 milyon yıllık olduğu tespit edilen mamut dişlerinin Sibirya’nın soğuk ve donmuş topraklarında canlı kaldığı açıklandı.

1,2 milyon yıllık DNA tespit edildi
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İsveç’li bilim insanları, Sibirya’da yaptıkları araştırmada dünyanın en eski DNA’sını keşfetti.

Dünyanın en önemli hakemli bilim dergilerinden Nature’da yayınlanan araştırmaya göre, Sibirya’da tespit edilen üç mamut dişinin yaklaşık 1,2 milyon yıllık DNA’sı tespit edildi.

Kuzey Amerika canlısı olarak bilinen mamutların atası oldukları tahmin edilen canlıların donmuş toprak sayesinde canlı kaldıkları açıklanırken İsveç'teki Paleogenetik Merkezi'nde genetikçi olarak görev yapan ve araştırmayı gerçekleştiren kişilerden biri olan Love Dalen, "Tespit edilen mamutlar 1,2 milyon yıl önce Sibirya’da yaşamış. Bilimin 420 bin yıl önce Kuzey Amerika’da tespit edilen yünlü mamutların ataları olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Araştırmacılar, mamut dişleriyle ilgili çalışmalarında, bulunan azı dişlerinin iki farklı mamut türünden geldiğini bildirdi.

DAHA ÖNCE 1,7 MİLYON YILLIK PROTEİN BULUNMUŞTU

Jeolojik tarihleme yöntemiyle tespit edilen yaş bulma işleminde mamut dişlerinin proteinlerinden ziyade hala DNA’larının canlı kalmasına şaşıran ekipten Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'nden hayvan bilimci Alfred Roca, “İki yıl önce, 1,7 milyon yıllık bir gergedan dişi tespit edilmişti. Ancak o dişte DNA kalıntılarına rastlanmamış, sadece protein örneği bulunmuştu” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar tespit edilen en eski DNA olduğu açıklanan bulgulardan önce 560 bin ila 780 bin yıllık bir atın DNA’sı en eski bulgu olarak kabul ediliyordu.

‘DAHA DA GERİ GİDEBİLİRİZ’

Moleküler arkeolog ve çalışmanın yazarlarından Anders Götherström, "Henüz sınıra ulaşmadık. 2 milyon yıllık DNA'yı kolaylıkla bulabiliriz. Muhtemelen 2,6 milyon yıl kadar geriye gidebileceğimiz konusunda da ümidimiz var” dedi.

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