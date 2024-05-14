Zorlu maçın galibi Akdeniz

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligine tek maçla devam edildi.
Önceki akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Akdeniz Spor Birliği, rakibi Adaspor’u 64-55 mağlup etti.
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