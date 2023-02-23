Basketbolun lokomotif kulüplerinden ligin son şampiyonu Koopspor’da yeni sezonun başlamasına kısa süre kala sakat olan oyuncular takıma geri dönerken, koç Emrah Güven iddialı konuşarak “Yine tüm kupalara talibiz” dedi

Basketbolun lokomotif kulüplerinden Koopspor, Mart ayında başlayacak Prolig’e sıkıntılarının bir kısmından arınmış olarak girmenin hesaplarını yapıyor.

Açılış Kupası’nda sakatlık sorunu yaşayan Erdem ve Hasan tamamen düzelerek takıma dahil olurken, Alpay ay başında idmanlara katılacak. Takımın önemli oyuncusu Arif ise sezonu kapadı.

Koopspor’un deneyimli koçu Emrah Güven, deprem felaketi nedeni ile ara verdikleri idmanlara başladıklarını

ifade ederken, sözlerinin ilk kısmını depremde kaybettiğimiz değerlerimize ayırdı.

EMRAH GÜVEN: ŞAMPİYON MELEKLERİMİZİN HATIRALARI YAŞADIĞIMIZ SÜRECE YÜREĞİMİZDE YER ALACAK

Güven, “Yaşanan deprem felaketinde pırıl pırıl sporcu yavrularımızı ve diğer insanlarımızı kaybetmemiz sebebiyle toplumsal bir travma yaşadık. Açıkçası bu acının tarifi yok. Çocuklarını ve yakınlarını kaybeden tüm ailelere sabırlar diliyorum. Şampiyon meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak. Onların isimlerinin ve başarılarının yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Hedeflerini “her zaman olduğu gibi tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmak” şeklinde açıklayan Güven, Açılış Kupası’nda sakatlıklar dolayısı ile sıkıntılar yaşadıklarını, lige hazırlık olarak gördükleri bu organizasyonda yabancı takviyesi de yapmayarak 5 numarasız oynamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

“RİTMİMİZİ BULARAK SEZONU YENİDEN ŞAMPİYON TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Arif dışındaki diğer oyuncuların lig başladığında forma giyebileceğini aktaran Güven, ritimlerini bularak sezonu yeniden şampiyon olarak tamamlamak arzusunda olduklarını belirtti.

Emrah Güven, ligde iyi takımlar bulunduğunu, tümünün de hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, “Umarım güzel bir sezon olur, renkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçlar ile tribünlerimiz dolar” diyerek sözlerini noktaladı.



