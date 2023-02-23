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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi hakemlerle ortak proje üretecek

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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi hakemlerle ortak proje üretecek
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Kordinatörü Salih Işık, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’ni ziyaret ederek başkanlık görevine seçilen Hakan Muhtaroğlu ve yönetimine başarılar diledi.
Akademi koordinatörü Salih Işık yaptığı açıklamada dernekle ortak proje üretme konusunda görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.
Işık’ın ziyaretle ilgili yaptığı açıklama şöyle:
 “Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığına seçilen Hakan Muhtaroğlu hocamız ve yönetimine dernek binalarında nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dilerken, akademimizle birlikte çocuklara yönelik ortak proje üretme konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bizleri en iyi şekilde misafir eden Hakan Muhtaroğlu hocamıza ve dernek yönetimine akademimiz adına teşekkür ederiz”
 
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