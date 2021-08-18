YDÜ avantajlı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Erkekler Ligi’nde final serisi başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopsporarasında oynanan final serisinin ilk maçı Atatürk Spor Salonun'da oynandı. Yakın Doğu Üniversitesi U 15 Erkek TakımıPlay-off Final serisi 1. maçında Koopspor karşısında zorlanmadan 83-61 skorla galip geldi. Rakibi karşısında 22 sayı farkla galip gelerek seride 1 – 0 öne Yakın Doğu Üniversitesi, 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde şampiyon olacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

İki galibiyet alanın şampiyon olacağı seride eşitlik olması halinde üçüncü maç Atatürk Spor Salonu’nda 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.

