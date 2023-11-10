Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Ordu’ya konuk oluyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig B Grubu’nda yer alan Vakıflar üçüncü maçına çıkacak. İlk iki hafta sonunda 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 3 puanla 3.sırada bulunan Vakıflar, henüz galibiyeti bulunmayan Ordu deplasmanında olacak. Maç saat 12.00’de başlayacak.
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