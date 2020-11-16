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Uğur’dan fair playlik davranış

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DAÜoyuncusu Uğur Kaya, maçın en kritik anında hakemin kendi lehine verdiği hatalı kararı takımı aleyhine olmasına rağmen düzelterek alkışlandı

Uğur’dan fair playlik davranış

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda üçüncü maçlarından olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) – Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi oyuncusu Uğur Kaya, fair playlik bir davranışa imza attı.

Girne Amerikan Üniversitesinin 68-51 kazandığı maçta DAÜ oyuncusu Uğur Kaya, maçın en kritik anında hakemin kendi lehine verdiği hatalı kararı takımı aleyhine olmasına rağmen düzelterek alkışlandı.

Girne Amerikan Üniversitesi koçu Ahmet Gürel Alp, dürüst davranan Uğur Kaya’yıkutlarken, alkışı hak eden bir davranış olduğuna vurgu yaptı.

Uğur Kaya, Girne Amerikan Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi maçında 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynayarak da başarılı bir performans sergilemişti.

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