U15'lerde Koopspor zafere yakın

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında YDÜ ile Koopspor, RA 25 Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçın galibi Koopspor bu maçta da 84-71'lik skorla galibiyete ulaşarak seride durumu 2-0'a getirdi. Koopspor 30 Mayıs Pazartesi akşamı oynanacak serinin üçüncü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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