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KTSYD “Medyada Etik” semineri düzenliyor

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KTSYD “Medyada Etik” semineri düzenliyor
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim faaliyetleri kapsamında “Medyada Etik” konu başlıklı seminer düzenliyor. 31 Mayıs Salı günü yapılacak seminerde konuşmacı olarak deneyimli gazeteci, Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Koordinatörü Ali Baturay yer alacak. KTSYD Genel Merkezi'nde yer alacak seminer saat 20.00’de başlayacak. Seminerin dernek üyelerinin yanı sıra tüm basın emekçilerine açık olduğu belirtildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, hayatın tüm alanında etik değerlerin önemli olduğunu ancak son dönemlerde arka planda tutulduğunu gözlemlediklerini belirtirken, medyada etik konusunun meslekte olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak tüm basın mensuplarını seminere davet etti.
 
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