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U-16 liginde Alsancak ve ASB galip

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U-16 liginde Alsancak ve ASB galip
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Damdelen Oetrol U 16 Erkekler Ligine iki maçla devam edildi.
Girne Ertuğrul Apakan Dpor Salonu’nda oynanan ilk maçta Alsancak, Soyer Aksu karşısında 72-63 kazanarak üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
Ayni salonda oynanan maçta Akdeniz Soor Birlipi, Soyer karşısında 98-35 kazandı ve dördüncü maçında ikinci galibiyeti aldı.
 
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