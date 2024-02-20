U-16 Karması galibiyetle başladı: 60-55

KKTC Basketbol U 16 Erkek Karmamız, Türkiye U 16 Bölge Şampiyonası Konya Grubuna galibiyetle başladı.

Takımımız A Grubu ilk maçında ev sahibi Konta AtTurt’u çekilmeli bir maç sonunda 60-55 mağlup etti.

U 16 Karmamız grubundaki ikinci maçını Çukurova Üniversitesi ile yapacak.

