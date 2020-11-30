Tansu'ya başarılı operasyon

Basketbol Açılış Ligi 5.hafta maçında H.Soyerspor'a karşı mücadele ederken sakatlanan ve aşil tendonunun koptuğu belirlenen YDÜ basketbolcusu Tansu Aksoy, bugün başarlı bir operasyon geçirdi.YDÜ Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından oyuncuyu ilk ziyaret eden YDÜ koçu Halit Kıryağdı oldu.